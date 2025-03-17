В Петербурге хотят запретить ипотеку на микро-студии

С инициативой выступил депутат городского парламента Андрей Рябоконь Бороться с огромным числом микро-студий предложили ограничением на выдачу ипотек, с инициативой в телеграм-канале выступил депутат парламента Петербурга Андрей Рябоконь.
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