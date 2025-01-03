Президент Казахстана: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется хотя бы не проиграть войну Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Ана тили» («Родной язык»), подведя итоги прошлого года и рассказав о планах в наступившем, затронув основные вопросы внутренней и внешней политики.