Президент Казахстана: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется хотя бы не проиграть войну Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Ана тили» («Родной язык»), подведя итоги прошлого года и рассказав о планах в наступившем, затронув основные вопросы внутренней и внешней политики.
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Юрий Кушнарев
к любым заявлениям профессиональных предателей нужно относиться с опаской: всё равно ведь какая-то пакость последует.
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