Показан микроавтобус Foton View для России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания МБ Рус, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором фургонов и пикапов Foton, анонсировала скорое появление в России микроавтобуса модели View, которая раньше предлагалась исключительно в виде грузового фургона.