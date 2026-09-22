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Показан микроавтобус Foton View для России

Показан микроавтобус Foton View для России

Показан микроавтобус Foton View для России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания МБ Рус, являющаяся эксклюзивным дистрибьютором фургонов и пикапов Foton, анонсировала скорое появление в России микроавтобуса модели View, которая раньше предлагалась исключительно в виде грузового фургона.

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