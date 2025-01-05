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ШоубиZZZ - всё о звёздах

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Кто предал звезду фильма «Вам и не снилось»

Кто предал звезду фильма «Вам и не снилось»

Хотя актриса снялась за всю свою кинокарьеру в 13 фильмах (не слишком большое количество), советские зрители запомнили Татьяну Аксюту по фильму о подростковой любви — «Вам и не снилось» от режиссера Ильи Фрэз.

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