Кто предал звезду фильма «Вам и не снилось»

Хотя актриса снялась за всю свою кинокарьеру в 13 фильмах (не слишком большое количество), советские зрители запомнили Татьяну Аксюту по фильму о подростковой любви — «Вам и не снилось» от режиссера Ильи Фрэз.
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