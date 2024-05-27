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Сенатор Климов высмеял желание президента Эстонии поставить Россию на колени

Сенатор Климов высмеял желание президента Эстонии поставить Россию на колени

Заместитель председателя комиссии Совета Федерации по международным делам РФ Андрей Климов 27 мая в беседе с «Известиями» высмеял заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости поставить Россию и ее лидера Владимира Путина на колени.

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