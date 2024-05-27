Сенатор Климов высмеял желание президента Эстонии поставить Россию на колени

Заместитель председателя комиссии Совета Федерации по международным делам РФ Андрей Климов 27 мая в беседе с «Известиями» высмеял заявление президента Эстонии Алара Кариса о необходимости поставить Россию и ее лидера Владимира Путина на колени.
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