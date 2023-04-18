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Актриса Юлия Марченко рассказала о соперничестве с Любовью Аксёновой на съёмках «Почки»

Актриса Юлия Марченко рассказала о соперничестве с Любовью Аксёновой на съёмках «Почки»

Российская актриса Юлия Марченко поделилась впечатлениями о работе над многосерийном проектом «Почка», рассказала о возникавших сложностях, нюансах создания образа своего персонажа, а также о взаимоотношениях с коллегами на съёмочной площадке.

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