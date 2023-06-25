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Управление персоналом: «Глория Джинс» вернула долг своим ветеранам

Управление персоналом: «Глория Джинс» вернула долг своим ветеранам

Владимир Мельников, владелец корпорации «Глория Джинс» (производитель и розничный продавец одежды и аксессуаров), объявил о выплате сотрудникам со стажем работы не менее десяти лет один миллион рублей после вычета налогов.

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