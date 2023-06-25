Управление персоналом: «Глория Джинс» вернула долг своим ветеранам

Владимир Мельников, владелец корпорации «Глория Джинс» (производитель и розничный продавец одежды и аксессуаров), объявил о выплате сотрудникам со стажем работы не менее десяти лет один миллион рублей после вычета налогов.
Популярные статьи
- Генерал Суровикин призвал личный состав ЧВК «Вагнер» подчиниться приказу президента и вернуться в пункты постоянной дислокации
- В Мелитополе задержаны диверсанты СБУ, совершавшие покушения на представителей местных властей
- Находящийся на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа исследователь вышел на связь
Свежие комментарии