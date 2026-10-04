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Русский Днепропетровск

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Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне

Отремонтировать дачу и запастись антидепрессантами: как выживают и готовятся к зиме киевляне

Александр Чаленко 3 октября 2026 г., 23:46   Киевляне, с которыми удалось пообщаться журналистам, называют ситуацию с ракетными ударами и атаками «Гераней», ….

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