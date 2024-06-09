«Газпром» будет поставлять газ в Узбекистан и Киргизию следующие 15 лет Газпром» на ПМЭФ подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа в Узбекистан и Киргизию через Казахстан.
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«Газпром» будет поставлять газ в Узбекистан и Киргизию следующие 15 лет Газпром» на ПМЭФ подписал долгосрочные контракты до 2040 года на транзит российского газа в Узбекистан и Киргизию через Казахстан.
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