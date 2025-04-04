14 вещей, которые с головой выдают дилетантский ремонт в квартирах

При слове "ремонт" у большинства начинают шевелиться волосы на голове и предательски потеть ладошки. Возможно, поэтому многие предпочитают доверять это дело профессионалам, лишь бы сохранить свое время, дружеские отношения с родственниками и нервные клетки.
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