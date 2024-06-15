Пенсионер на Камчатке лишился драгоценностей на 250 тысяч рублей из-за мошенника

На Камчатке произошла очередная история обмана пожилых людей. Злоумышленник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, смог убедить 80-летнего местного жителя отдать ему драгоценные металлы, хранящиеся в банковской ячейке.
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