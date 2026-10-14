США ограничили работу Starlink на Украине"В настоящее время ограничение распространяется на "военный пакет" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час.
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