National Interest: авантюра ВСУ в Курской области продемонстрировала их скверное положение

Киев будет пытаться вовлечь в конфликт США Украинская «авантюра» в Курской области показала безысходное положение Киева, пишет обозреватель Захари Йост в публикации для американского журнала National Interest.
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