Президент Сербии: Наша страна выразила готовность приобрести дроны-камикадзе, произведённые в ОАЭ

Президент Сербии Александр Вучич во время посещения международной выставки вооружений и военной техники (IDEX) в Абу-Даби заявил о том, что его страна выразила готовность приобрести дроны-камикадзе, произведённые в ОАЭ.
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