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200+ циклов вместо 95: ученые создали новый материал, который способен продлить жизнь литий-ионным аккумуляторам почти вдвое

200+ циклов вместо 95: ученые создали новый материал, который способен продлить жизнь литий-ионным аккумуляторам почти вдвое

Ученые объединили спандекс и полимерИсследователи из Университета Сонгюнгван и Сеульского национального университета разработали новый полимерный связующий материал, который способен сделать литий-ионные аккумуляторы более емкими и долговечными.

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