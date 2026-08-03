«Активные граждане» выберут победителей конкурса авторского чая

В проекте «Активный гражданин» стартовало гастрономическое голосование, в рамках которого москвичам предлагают определить победителей конкурса авторских напитков фестиваля «Ледяной московский чай» проекта «Лето в Москве».
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