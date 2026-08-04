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Вести Севастополь

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Роспотребнадзор: в Крыму и Севастополе начался второй пик активности клещей

Роспотребнадзор: в Крыму и Севастополе начался второй пик активности клещей

С августа по сентябрь клещи снова опасны — в регионе фиксируют второй сезонный подъём. С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — это чуть больше, чем в прошлом году.

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