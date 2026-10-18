Проект закона о внесении в список экспортного контроля передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) предложило министерство коммерции Китая, документ 16 октября опубликован на сайте ведомства.
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