В Первом МГМУ начали применять лазер для бескровных пластических операций

В Клинике пластической хирургии Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые начали применять для проведения эстетических операций на лице и теле тулиевый лазер, который раньше использовали урологи, челюстно-лицевые хирурги и онкологи.
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