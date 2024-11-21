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В Первом МГМУ начали применять лазер для бескровных пластических операций

В Первом МГМУ начали применять лазер для бескровных пластических операций

В Клинике пластической хирургии Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета впервые начали применять для проведения эстетических операций на лице и теле тулиевый лазер, который раньше использовали урологи, челюстно-лицевые хирурги и онкологи.

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