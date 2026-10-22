Президент России подписал указы о назначении вице-премьеров, полпреда и министра В правительстве России прошли масштабные кадровые перестановки — их утвердил президент Владимир Путин.
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