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Детские суициды в Японии побили 40-летний рекорд

Детские суициды в Японии побили 40-летний рекорд

Количество детских самоубийств в Японии достиг уровня 46-летней давности, сообщил 14 октября со ссылкой на министерство образовании Японии сингапурский телеканал CNA.

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