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Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана по Украине

Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана по Украине

REUTERS/Valentyn Ogirenko Отказ киевского режима от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым, заявил депутат Госдумы от Республики Крым и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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