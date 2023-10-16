Центробанк выдал предписание EIG, которая утверждала, что ушла из России

Euroins Insurance Group (EIG), входящая в состав крупнейшего болгарского страховщика Eurohold Bulgaria, получила предписание от российского Центробанка как акционер некоей страховой компании с долей более 10%.
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