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Пермский край укрепляет связи с Киргизией

Пермский край укрепляет связи с Киргизией

Губернатор предложил взаимодействие с НОЦ «Рациональное недропользование» и прием киргизских студентов в межвузовском кампусе «Будущее Пармы».

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