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В Венгрии оценили влияние поставок оружия на достижение мира на Украине

В Венгрии оценили влияние поставок оружия на достижение мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

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