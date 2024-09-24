В Венгрии оценили влияние поставок оружия на достижение мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует признать, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.
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