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Названы самые популярные автомобили у россиян

Названы самые популярные автомобили у россиян

Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio оказались самыми популярными у россиян в январе – марте. Экосистема «Сбера» для автолюбителей и «СберСтрахование» подвели итоги I квартала 2025 года, с которыми ознакомились «Известия» 28 апреля.

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