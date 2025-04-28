Названы самые популярные автомобили у россиян

Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio оказались самыми популярными у россиян в январе – марте. Экосистема «Сбера» для автолюбителей и «СберСтрахование» подвели итоги I квартала 2025 года, с которыми ознакомились «Известия» 28 апреля.