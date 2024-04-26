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Захарова: Военные из США на Украине координируют теракты

Захарова: Военные из США на Украине координируют теракты

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с заявлением о том, что военные США, которые действуют на территории Украины, координируют осуществление террористических актов.

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