Лесной пожар вспыхнул в Ростовской области на площади 120 гектаров

В Цимлянском районе Ростовской области на площади 120 гектаров произошел лесной пожар. Об этом 29 августа сообщило минприроды региона.
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