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При крушении парома на Северном Кипре погибла гражданка России

При крушении парома на Северном Кипре погибла гражданка России

Одна гражданка России погибла в результате крушения парома Filo Denizcilik у берегов Северного Кипра, сообщает 31 августа пресс-служба посольства РФ в Турции.

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