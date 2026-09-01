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При атаке ВСУ на гуманитарную колонну на Херсонщине пострадал волонтёр

При атаке ВСУ на гуманитарную колонну на Херсонщине пострадал волонтёр

Вооружённые силы Украины атаковали гуманитарную колонну на подъезде к городу Алёшки в Херсонской области.

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