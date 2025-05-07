Цена на процессор Intel Core Ultra 7 265K в разных розничных магазинах снизилась до 300 долларов

Стремясь повысить продажи Arrow Lake, компания Intel значительно уценила свой основной 20-ядерный процессор Core Ultra 7 265K, который продается по цене не ниже 300 долларов в различных розничных сетях, включая Amazon.
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