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«Бостон» во 2-м сезоне подряд сыграет 7-й матч в серии плей-офф после 3-1. Это 1-й случай в истории НХЛ

«Брюинс» уступили «Торонто» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-3). Седьмая игра пройдет в Бостоне (начало – 5 мая в 03:00 по московскому времени).

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