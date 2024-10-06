🔥Красиво горит! ➖Результат прямого попадания снаряда по блиндажу боевиков ВСУ #ВСРФ #Удар #Блиндаж #ВСУ #Поражение #СВО.
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🔥Красиво горит! ➖Результат прямого попадания снаряда по блиндажу боевиков ВСУ #ВСРФ #Удар #Блиндаж #ВСУ #Поражение #СВО.
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