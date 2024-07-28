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Царьград

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Скандал вокруг слияния Wildberries. Царёв объяснил, в чём самый неприятный момент

Скандал вокруг слияния Wildberries. Царёв объяснил, в чём самый неприятный момент

Русский политик поделился мыслями насчёт разгоревшегося вокруг Wildberries скандала.Скандал вокруг слияния Wildberries набирается обороты.

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