В Киеве гражданин на улице бросил гранату знакомому под ноги - пострадали пятеро человек

В Киеве 55-летний мужчина бросил боевую гранату под ноги знакомому прямо посреди улицы. Взрыв, прогремевший на почве давнего денежного конфликта, уложил на больничные койки пятерых человек, включая случайных прохожих, которые просто оказались не в том месте.
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