Адвокат Корытин: альпинистку Наговицину могут объявить умершей по заявлению родственников

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнёры» Александр Корытин сообщил, что российскую альпинистку Наталью Наговицину можно объявить умершей по решению суда на основании заявления её родственников.
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