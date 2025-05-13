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Вилья о шансах Ямаля на завоевание «Золотого мяча»: «Ламин заслужил его, однажды он его точно получит. Но я никогда по-настоящему не верил в эту награду»

Вилья о шансах Ямаля на завоевание «Золотого мяча»: «Ламин заслужил его, однажды он его точно получит. Но я никогда по-настоящему не верил в эту награду»

– Мог бы Ламин играть за [сборную Испании], выигравшую чемпионат мира? – Я думаю, что да, из-за таланта.

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