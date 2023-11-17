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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корпорация «Технониколь» стала спонсором Союза биатлонистов России

Соглашение рассчитано на один год с возможностью дальнейшего продления.  «То, что корпорация «Технониколь» стала партнером СБР, далеко не случайно.

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