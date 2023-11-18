Глава МИД Австрии назвал необходимым участие РФ в Совете министров ОБСЕ

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметив необходимость участия России на мероприятии, пишет Die Presse 18 ноября.