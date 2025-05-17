Италия отправила Украине оружия на €3 млрд с 2022 года

Италия поставила Украине оружия и боеприпасов на сумму около €3 млрд Такие данные привел министр обороны Италии Гуидо Крозетто на закрытом заседании парламентского комитета по безопасности, сообщает газета Il Fatto quotidiano.
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