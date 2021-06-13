Дрю Холидэй: «Я знаю телохранителя Дюрэнта, это был он»

Защитник «Милуоки» Дрю Холидэй подтвердил, что охранник «Бруклина», который выбежал на площадку и толкнул Пи Джей Такера во время 3-го матча серии плей-офф между командами, является личным телохранителем Кевина Дюрэнта.
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