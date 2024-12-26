Путин передал основное содержание переговоров премьер-министром Словакии

Глава Словакии в ходе его визита в Москву говорил в основном о мирном урегулировании конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин 26 декабря журналистам по результатам встречи с глао своим словацким коллегой Робертом Фицо.
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