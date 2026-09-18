Watch: Miley Cyrus, Maxx Morando get close in 'Let's Get Married' music video

Miley Cyrus released her album "Bass Persuades" and a music video for her song "Let's Get Married" featuring her fiance, musician Maxx Morando.
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