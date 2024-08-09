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Калужские новости

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В Калужской области ищут заблудившуюся в лесу пенсионерку

В Калужской области ищут заблудившуюся в лесу пенсионерку

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявило о начале поисков 72-летней Нины Гуркиной из села Растворово Мещовского районаРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" объявило о начале поисков 72-летней Нины Гуркиной из села Растворово Мещовского района.

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