🔊⚡️Вашему вниманию зачётный сеанс голосовой радиосвязи между пилотом многоцелевого истребителя МиГ-29А/AS ВВСУ и удаленным наземным комплексом воздушной связи (НКВС) на одном из аэродромов подскока ВВСУ в первые секунды после перехвата украинской машины управляемой ракетой класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности Р-37М, запущенной с дистанции от 180 до 210 км экипажем (оператором систем) многоцелевого истребителя Су-30СМ2, оснащенного бортовым РЛК "Ирбис-Э".