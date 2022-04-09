«Сочи» продлил контракт с экс-форвардом СКА Гординым на год

«Сочи» продлил контракт с экс-форвардом СКА Александром Гординым на год. Соглашение с 20-летним игроком носит двусторонний характер.

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