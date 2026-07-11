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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области задержали жителя Краснодара, который занимался незаконной перевозкой топлива для продажи

В ходе проведения мероприятий по выявлению правонарушений в сфере обеспечения топливом на территории Ростовской области сотрудниками донского Главка в Матвеево-Курганском районе задержан 50 летний житель Краснодарского края, который перевозил на своем грузовом фургоне «Форд Транзит» не оборудованном под перевозку опасных грузов 1,6 тонн бензина разлитых в 8 бочек через территорию Ростовской области для дальнейшей перепродажи по завышенной цене населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

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