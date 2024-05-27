Президент Эстонии захотел поставить Россию на колени

Алар Карис считает, что только так могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине Президент Эстонии Алар Карис считаетнеобходимым остановить российскую военную машину ипоставить страну на колени,заявил он в интервьюYle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии