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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Любовь Русяева
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Президент Эстонии захотел поставить Россию на колени

Президент Эстонии захотел поставить Россию на колени

Алар Карис считает, что только так могут начаться серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине Президент Эстонии Алар Карис считаетнеобходимым остановить российскую военную машину ипоставить страну на колени,заявил он в интервьюYle.

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