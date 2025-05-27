«Казакия»: как в 1944 году казаки-предатели создали свою республику в Италии

Руководство третьего рейха видело в казаках силу, способную противостоять советской власти. Чтобы достигнуть лояльности станичников немецкая пропаганда причислила их к потомкам не славян, а вестготов и пообещала после победы создать независимую республику Казакию, в которую должны быть включены территории Дона, Кубани, Терека, Астрахани, Оренбуржья, Калмыкии и части Южного Урала.