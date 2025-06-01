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Без Илона Маска Белый дом станет хуже

Без Илона Маска Белый дом станет хуже

Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними.

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Комментарии
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Алексей Тан
Без Илона Маска Белый дом станет хуже 😱🤣. =========== Напомню не которым ИДИОТАМ (или врагам)... Макс, свои старлинги, поставлял БЕСПЛАТНО... НАЦИКАМ с Украины... Которые и организовали ВОЙНУ против РОССИИ и Русских.
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